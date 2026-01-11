Perugia bocconi killer in centro storico | polpette avvelenate per uccidere cani e gatti

A Perugia, nel centro storico di San Francesco al Prato, sono stati rinvenuti bocconi avvelenati destinati a cani e gatti. Questa scoperta preoccupa i residenti e solleva questioni sulla sicurezza degli animali domestici nella zona. Le autorità sono al lavoro per approfondire l’accaduto e prevenire ulteriori incidenti.

Polpette killer per uccidere cani e gatti. I bocconi sono stati trovati nella zona di San Francesco al Prato. Il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza di bonifica area a seguito del rinvenimento di esche avvelenate in via del Lauro, in centro storico. Il provvedimento cautelativo è stato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Polpette avvelenate per uccidere gli animali a Udine Nord Leggi anche: Esche avvelenate in centro storico, scatta l'ordinanza di sicurezza a Perugia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Torna l’allarme “bocconi avvelenati”: cagnolina gravissima, è di nuovo paura. Perugia, ancora bocconi avvelenati in centro: scatta l’ordinanza - Stavolta il ritrovamento è stato fatto a fine anno in via del Lauro, che collega l’area di San Francesco al Prato con quella di viale ... umbria24.it

Allarme bocconi avvelenati. Esche in pieno centro storico. Scatta l’ordinanza del Comune - A Palazzo dei Priori le segnalazioni di molti cittadini: le analisi di laboratorio hanno confermato la presenza di polpette velenose per gli animali. msn.com

ATTENZIONE BOCCONI AVVELENATI a Perugia in via del Lauro. Il Comune ha predisposto la bonifica della zona. #bocconiavvelenati - facebook.com facebook

