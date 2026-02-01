Vernasca Silver Flag Alessandro Seggio firma ancora l' immagine della manifestazione

La Vernasca Silver Flag si avvicina a un traguardo speciale. Tra meno di due anni, nel giugno 2026, la manifestazione celebrerà la sua trentesima edizione. Alessandro Seggio ha di nuovo catturato l’immagine della manifestazione, che anche quest’anno si prepara a richiamare appassionati e curiosi da tutta Italia. La voglia di rinnovare la tradizione è forte, e gli organizzatori continuano a lavorare per rendere questa festa memorabile.

La trentesima Vernasca Silver Flag ha il suo "abito": l'opera di Alessandro Seggio vince il concorso estemporaneo di pittura con il Liceo Cassinari Un anniversario importante pronto ad essere celebrato per la Vernasca Silver Flag che tra 19 e 21 giugno 2026 taglierà il traguardo delle trenta edizioni. Come tradizione sono stati studentesse e studenti del Liceo Artistico "Bruno Cassinari" di Piacenza ad immaginare la locandina che accompagnerà la storica manifestazione del CPAE che richiama appassionati e collezionisti da tutto il mondo: tecniche diverse, stili ed ispirazioni che si mescolano insieme agli ultimi ritocchi alla Galleria della Borsa.

