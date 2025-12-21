A Verona sarà ancora Tumulto Pride | annunciata la data della manifestazione nel 2026
Tumulto Pride tornerà a Verona il 27 giugno 2026, attraversando la città per il secondo anno consecutivo. L’annuncio arriva dalla Rete Verona Rainbow, che richiama il significato simbolico della data in relazione ai moti di Stonewall del 28 giugno 1969, considerati l’evento di origine del. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Tumulto Pride Verona 2026 attraverserà Verona il 27 giugno, in prossimità dell’anniversario di Stonewall. Raccolti 2.750 euro nell’edizione 2025, devoluti a Gazzella Onlus. #veronanetwork - facebook.com facebook
