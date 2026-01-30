Samira Lui si prepara a rispondere alle accuse di Fabrizio Corona. La cantante sarà ospite a Verissimo sabato 31 gennaio, dove parlerà del suo rapporto col fidanzato Luigi Punzu e Gerry Scotti. Dopo le polemiche sollevate da Corona sui social e nel programma Falsissimo, lei ha deciso di uscire allo scoperto e raccontare la sua versione dei fatti.

Samira Lui rompe il silenzio sulle accuse mosse contro di lei da Fabrizio Corona a Falsissimo: sabato 31 gennaio 2026 sarà ospite di Silvia Toffanin Dopo giorni di discussioni e commenti infuocati scatenati da Fabrizio Corona con il programma Falsissimo, Samira Lui è pronta a replicare alle a.

© Ilgiornaleditalia.it - Samira Lui ospite a Verissimo replicherà alle accuse di Fabrizio Corona sul suo rapporto col fidanzato Luigi Punzu e Gerry Scotti

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

