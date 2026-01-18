Verissimo domenica 18 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni di oggi

Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento. In questa puntata, gli ospiti e le anticipazioni offriranno uno sguardo approfondito su temi di interesse e interviste esclusive. L’appuntamento, il secondo del weekend, prosegue l’impegno di approfondimento e informazione tipico del programma, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, adatto a un pubblico vario e attento ai contenuti.

(Adnkronos) –Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento, il secondo del weekend. Tra gli ospiti Federica Pellegrini e Matteo Giunta, in attesa della loro seconda bambina. Nel giorno del suo ottantesimo compleanno sarà in studio, con la sua luminosa carriera e la sua storia, Katia Ricciarelli. Ma non sarà la sola a festeggiare il suo compleanno insieme al pubblico di Verissimo: in studio sarà ospite un’altra grande signora della musica: Iva Zanicchi. E ancora, il racconto intimo e intenso di Clizia Incorvaia e i quarant’anni di carriera e la vita di Nancy Brilli. Infine, sarà a Verissimo Celeste Covino per raccontare la toccante storia di sua sorella Ada che, affetta da SLA, ha ottenuto la possibilità di ricorrere al suicidio assistito. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Verissimo, oggi domenica 11 gennaio: gli ospiti e le interviste Leggi anche: Domenica In, domenica 11 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Federica Pellegrini e Matteo Giunta ospiti a Verissimo domenica 18 gennaio; Ospiti tv 17 e 18 gennaio: Verissimo, Domenica In, Che Tempo Che Fa, Ciao Maschio, Da noi… a Ruota Libera e Storie al Bivio; Verissimo, le anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio: gli ospiti; ‘Verissimo’: chi sono gli ospiti di sabato 17 e domenica 18 gennaio. Verissimo, domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi - Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio, con un nuovo appuntamento, il secondo del weekend. adnkronos.com

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 - Ospiti e interviste di Verissimo in onda oggi e domani, sabato 17 e domenica 18 maggio 2026 nel pomeriggio di Canale 5. superguidatv.it

Verissimo, sabato 17 gennaio: gli ospiti e le interviste di oggi - Infine, a nove anni dalla tragedia di Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017, sarà ospite con la sua storia di sofferenza e rinascita, Marco Foresta, che a causa della valanga che distrusse l’hotel in ... adnkronos.com

Verissimo - Sabato 17 e domenica 18 gennaio, su Canale 5

Verissimo: gli ospiti del weekend Sabato 17 e domenica 18 gennaio su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”. Sabato alle ore 16.30 saranno a Verissimo il regista Gabriele Muccino e l’attrice Miriam Leone, dal 29 gennaio al cinema con il film “Le co - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.