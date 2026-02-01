Verissimo l’eroe di Crans-Montana | Carenze e ritardi nei soccorsi ho fiducia nella giustizia

Paolo Campolo, il giovane che ha salvato alcune persone durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana, ha raccontato di aver vissuto una notte difficile. Ha detto di aver visto carenze e ritardi nei soccorsi, ma non si arrende e dice di avere fiducia nella giustizia. Ha voluto parlare anche a nome di chi non poteva farlo in quel momento.

(Adnkronos) – “Voglio parlare a nome di tutti quelli che oggi non possono farlo”. Con queste parole Paolo Campolo, eroe del rogo di Capodanno a Crans-Montana, è intervenuto oggi a Verissimo per raccontare quanto accaduto nella notte dell’incendio scoppiato nel locale ‘Le Costellation’, durante il quale, grazie al suo coraggio e alla richiesta di aiuto della figlia, sono stati salvati numerosi giovani rimasti intrappolati. “Stavamo festeggiando quando ci ha chiamati la figlia della mia compagna – ha esordito Campolo – che aveva raggiunto il suo fidanzato nel locale. Era in lacrime e ci ha detto che c’era stato un boato”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il Comune di Crans-Montana ha riconosciuto gravi mancanze nei controlli di sicurezza periodici, a seguito del tragico incendio al bar Le Constellation, che ha causato 40 vittime.

