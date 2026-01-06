Tragedia di Crans-Montana il Comune ammette | Carenze nei controlli

Il Comune di Crans-Montana ha riconosciuto gravi mancanze nei controlli di sicurezza periodici, a seguito del tragico incendio al bar Le Constellation, che ha causato 40 vittime. Dopo oltre 14 controlli effettuati, le autorità ammettono lacune nelle verifiche preventive. La comunicazione ufficiale evidenzia le criticità nel sistema di sicurezza, sollevando interrogativi sulla prevenzione e sulla tutela della pubblica sicurezza nella regione.

Crans-Montana, 6 gennaio 2026 – “ Gravi mancanze” nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende, cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli antincendio nel solo 2025, è stato riscontrato un mancato controllo periodico dell’esercizio per il periodo 2020-2025. Le indagini sull’incendio, che hanno sconvolto la comunità locale, sono tuttora in corso per accertare le responsabilità. Oggi il sindaco Nicolas Féraud e le autorità comunali hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla sicurezza e sulle responsabilità. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation

Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Funerali per la vittima bolognese della tragedia di Crans Montana: il Comune proclama il lutto cittadino per mercoledì 7 gennaio —; Crans-Montana, la perla del jet set svizzero segnata dalla strage di Capodanno; Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Le 5 vittime rientrate nelle loro città: a Milano 3 feriti sono «gravi». Il 7 gennaio funerali di Minghetti, Tamburi, Barosi e Costanzo, l'8 quelli di Galeppini; Crans-Montana, una domenica di commozione.

Tragedia Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune svizzero: "Nessun controllo antincendio negli ultimi cinque anni" - Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans- affaritaliani.it