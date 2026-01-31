Verissimo | oltre a Conti arrivano Samira Lui Fabio Fognini e l’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo

Il weekend di Canale 5 si riaccende con due nuove puntate di Verissimo. Oltre a Conti, tra gli ospiti ci saranno anche Samira Lui, Fabio Fognini e l’eroe di Crans-Montana, Paolo Campolo. Silvia Toffanin torna in onda nel pomeriggio, pronta a intervistare personaggi noti e a raccontare le loro storie. L’appuntamento è per oggi e domani, con tante emozioni in vista.

Il weekend pomeridiano di Canale 5 torna ancora una volta a riaccendersi con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste di Silvia Toffanin, in onda oggi, sabato 31 gennaio, e domani, domenica 1° febbraio. Ecco tutti gli ospiti del weekend. Sabato 31 gennaio – ore 16.30. Nella puntata del sabato, intervista a una signora della musica italiana: Gigliola Cinquetti. Ospite anche Daniele Pecci, protagonista con Anna Valle della nuova serie Mediaset Una Nuova Vita. E, sempre dalla serie, sarà presente l'attore Alessandro Tersigni. Silvia Toffanin accoglierà in studio, inoltre, Valeria Graci e Thais Wiggers.

