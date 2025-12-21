Conte e la finale di Supercoppa | Sono stato chiaro e sembra che non capite Con chi ce l'ha
Il tecnico del Napoli si mostra carico in conferenza stampa, manda tre messaggi chiari alla vigilia della sfida col Bologna. Uno è diretto alla squadra: "Fame e cattiveria dovremo almeno pareggiarle, come minimo". Poi la stoccata diretta ai giornalisti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Conte e la frase in tv che è una piccola vendetta: “Si va su gossip e fesserie”. Con chi ce l’ha
Leggi anche: Conte non si trattiene più in conferenza: “Situazioni spudorate”. Con chi ce l’ha dopo PSV-Napoli
Diretta Conte Supercoppa Italiana: "La mia stagione più difficile. A volte parlo ma sembra che non mi capite..." - Le dichiarazioni dell'allenatore degli azzurri e di Politano alla vigilia della finale della kermesse tricolore: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Conte sprona il Napoli prima della Supercoppa: "Ci si ricorda sempre e solo di chi ha vinto" - "La vittoria e le cose positive che ti porta ti donano energia e fiducia. tuttomercatoweb.com
Supercoppa italiana, domani la finale: orari, commenti prepartita, e dove vederla - Si giocherà domani sera, lunedì 22 dicembre, la finale di Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. lapresse.it
Bologna imbattuto in 5 delle ultime 6 sfide col Napoli. Conte all'ottava finale blindao la porta: 6 clean sheet in 12 gare #SportMediaset - facebook.com facebook
Il Napoli di Conte punta ancora su Hojlund. Tecnico prepara la finale di Supercoppa tra trofeo e 11 mln per il mercato #ANSA x.com
