Alberto Trentini da Fabio Fazio | Eravamo pedine di scambio condizioni di prigionia molto dure

Alberto Trentini ha raccontato a Fabio Fazio i 423 giorni passati nel carcere di El Rodeo, a Caracas. Ha parlato di come sia stato una pedina di scambio, e delle condizioni dure che ha dovuto affrontare. Trentini ha descritto le violenze e le privazioni che ha subito durante la detenzione, senza filtri.

Alberto Trentini racconta la sua detenzione nel carcere di El Rodeo, a Caracas, e le violenze subite durante 423 giorni di reclusione. Il cooperante di Venezia, 46 anni, ha deciso di parlare da Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo Che Fa', sul Nove. "Verso gennaio dell'anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. L'ha detto a tre detenuti, altri tre stranieri, due spagnoli e un ceco, che ce l'hanno riferito", ha detto Trentini, liberato in Venezuela lo scorso 12 gennaio. "Più che altro si prova stupore e disperazione perché non sai per cosa verrai scambiato, quando verrai scambiato, se la trattativa funzionerà, se ci vorrà molto tempo", ha spiegato.

