Tripla della vittoria di Alibegovic | Udine sorprende Tortona Venezia lucida nel finale Cantù ko

Udine sorprende Tortona e conquista una vittoria importante in trasferta. Alibegovic e Christon guidano i friulani, che si impongono con un punteggio che riflette il loro ottimo stato di forma. La Bertram, invece, incassa la terza sconfitta in quattro partite e fatica a trovare continuità. La squadra di casa ha pagato l’assenza di riferimenti e non è riuscita a contenere il ritmo degli avversari.

Il 18° turno di Serie A si apre con la grande vittoria di Udine sul campo di Tortona (79-80), dopo un finale per cuori forti. Decisiva la tripla di un ottimo Alibegovic. Venezia passa a Cantù (81-86) grazie a una gran prova corale. Dominante Wiltjer (22 punti, 57 da 3). Udine sorride in volata e sbanca la Nova Arena di Tortona. Decisivi i 36 punti in combinata di Alibegovic e Christon, entrambi a quota 18. L'Apu torna a vincere dopo 2 ko di fila. Non basta un ottimo Hubb alla Bertram (21 punti) per evitare il terzo ko nelle ultime quattro giornate. La prima fuga è di Tortona, grazie alle triple di Baldasso e Hubb e all'ottimo lavoro sui due lati del campo di Chapman e Biligha.

