Andrea Vavassori approda al tabellone principale di Adelaide | Tirante nettamente sconfitto!

Andrea Vavassori si è qualificato con successo per il tabellone principale dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia. Dopo aver superato le fasi di qualificazione, il tennista italiano ha ottenuto la partecipazione al torneo, mentre il suo avversario Tirante è stato nettamente sconfitto. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso di Vavassori nel circuito ATP.

Andrea Vavassori centra l'obiettivo e si qualifica per il tabellone principale dell'ATP 250 di Adelaide, in Australia. Il tennista piemontese, reduce dall'impegno in United Cup nel doppio misto al fianco di Sara Errani, supera nell'ultimo turno di qualificazioni l'argentino Thiago Agustin Tirante, numero 103 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-3 in un'ora e 24 minuti di gioco. Una vittoria piuttosto netta per Vavassori, che torna a cimentarsi in singolare anche con l'obiettivo di accumulare punti preziosi per la classifica, sempre utili in prospettiva. Attualmente, l'azzurro occupa la posizione numero 334 del ranking.

Vavassori in main draw in singolare e doppio ad Adelaide - Andrea Vavassori si è qualificato per il main draw in singolare all'Adelaide International, ATP 250 sul duro al Memorial Drive Tennis ...

Vavassori, sorpresa agli Us Open: si allena con... un guantone da baseball! - A pochi giorni dal successo conquistato nel tabellone di doppio misto in coppia con Sara Errani, dove gli azzurri sono riusciti nell'impresa di riconfermarsi campioni, Andrea Vavassori è tornato in ...

Team Bole & Wave is back IG Andrea Vavassori - facebook.com facebook

La Svizzera batte 2-1 l'Italia in un match del gruppo C della United Cup, disputato alla 'Rac Arena' di Perth. A decidere l'incontro il doppio misto vinto dalla coppia Belinda Bencic-Jakub Paul sugli azzurri Sara Errani e Andrea Vavassori, con il punteggio di 7-

