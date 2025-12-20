Ilaria Salis a Strasburgo | A destra nel Parlamento Ue siedono eredi del fascismo

Ilaria Salis ha commentato a Strasburgo la presenza nel lato destro del Parlamento Ue di rappresentanti provenienti da forze politiche di destra e estrema destra, osservando che alcuni di essi sono considerati eredi del fascismo. Ha sottolineato come questa componente politica spesso si focalizzi su questioni legate ai migranti, influenzando il dibattito europeo. La sua dichiarazione evidenzia le sfide di una pluralità di vedute all’interno delle istituzioni europee.

(Agenzia Vista) Strasburgo, 20 dicembre 2025 "Nell'ala destra dell'emiciclo, dai popolari all'estrema destra, siedono gli eredi del fascismo, che fanno politica sulla pelle dei migranti", lo ha detto Ilaria Salis a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

