Van der Poel nella leggenda | ottavo Mondiale di ciclocross Fontana quinto a Hulst

Mathieu Van der Poel si prende il suo ottavo titolo mondiale di ciclocross a Hulst. Con questa vittoria, supera tutti gli altri e diventa il campione più vincente di sempre. La gara è stata una dimostrazione di forza e determinazione, con Van der Poel che ha dominato dall’inizio alla fine. Fuori dal podio, invece, si ferma Fontana, che chiude quinto. La corsa si è svolta sotto un cielo grigio e freddo, con pochi spettatori a tifare sulle transenne.

Mathieu Van der Poel domina il Mondiale di ciclocross a Hulst e diventa il più vincente di sempre con otto titoli iridati. Gara straordinaria dell’azzurro Filippo Fontana, che chiude quinto dopo una lunga battaglia. Lo spettacolo è cominciato praticamente dallo start. Nei primissimi metri Tibor del Grosso prende l’iniziativa, con Mathieu Van der Poel subito alla sua ruota. Il belga Thibau Nys rientra nel corso del primo giro, ma la gara cambia volto dopo appena dieci minuti: Van der Poel accelera con decisione, stacca tutti e si invola verso un assolo senza repliche. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Van der Poel Leggendario LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo, Fontana 17mo LIVE Ciclocross, Mondiali 2026 in DIRETTA: Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo Questa mattina alle 11 si è acceso lo streaming dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Van der Poel Leggendario Argomenti discussi: Van der Poel vince la Coppa del Mondo 8 anni dopo l'ultima volta! È record di vittorie; Van der Poel nella storia del ciclocross: è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all’inizio; Coppa del Mondo Ciclocross - #11: Mathieu Van der Poel più forte della sfortuna a Maasmechelen -; C’è un ciclista che ha vinto ogni gara a cui ha partecipato. Van der Poel nella leggenda: ottavo Mondiale di ciclocross, Fontana quinto a HulstMathieu Van der Poel domina il Mondiale di ciclocross a Hulst e diventa il più vincente di sempre con otto titoli iridati. Gara straordinaria dell’azzurro Filip ... sportface.it Mathieu van der Poel sempre più nella storia del ciclocross. Nuovo trionfo ai Mondiali, quinto un clamoroso Filippo FontanaL'ultimo capolavoro di una carriera da leggenda? Non è ancora ufficiale il suo addio al ciclocross, ma nel caso Mathieu van der Poel è riuscito a salutare ... oasport.it #Ciclocross, Van der Poel il crossista più forte di sempre. Lo dice Sven Nys tuttobiciweb - facebook.com facebook Mathieu van der Poel sta dominando la stagione di ciclocross, una disciplina che forse in futuro vedremo alle Olimpiadi invernali x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.