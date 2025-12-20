LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA | trionfo Van der Poel! Van Aert sfortunato e settimo Fontana 17mo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.17: Domani si replica, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 16.15: 17mo posto per Fontana e 19mo Agostinacchio che ha recuperato tante posizioni, 35mo Bertolini 16.13: Questa lka top 10 della gara di Anversa, quinta tappa di Coppa del Mondo: 1 Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) 1:01:24 2 Laurens Sweeck (Crelan – Corendon) +0:24 3 Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon) +0:33 4 Pim Ronhaar (Baloise Glowi Lions) +0:35 5 Niels Vandeputte (Alpecin–Deceuninck Development Team) +0:36 6 Tibor Del Grosso (Alpecin – Deceuninck) +0:39 7 Wout van Aert (Team Visma Lease a Bike) +0:51 8 Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw) +1:19 9 Mees Hendrikx (Heizomat – Cube) +1:30 10 Joran Wyseure (Crelan – Corendon) +1:44 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Anversa 2025 in DIRETTA: Van der Poel in fuga! Van Aert sfortunato, ancora in corsa per il podio

Ciclocross oggi, Coppa del Mondo Anversa 2025: orari, tv, streaming. Presenti Van der Poel e Van Aert

COPPA DEL MONDO. VAN DER POEL DOMINA AD ANVERSA, SETTIMO VAN AERT