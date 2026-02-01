LIVE Ciclocross Mondiali 2026 in DIRETTA | Van der Poel farebbe la storia in caso di ottavo titolo

Questa mattina alle 11 si è acceso lo streaming dei Mondiali juniores maschili di ciclocross. Van der Poel, già campione in carica, potrebbe fare la storia vincendo il suo ottavo titolo mondiale. La gara è molto attesa: i tifosi e gli appassionati sono davanti agli schermi per seguire ogni svolta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES MASCHILI DI CICLOCROSS ALLE 11.05 LA DIRETTA LIVE DEi MONDIALI U23 FEMMINILI DI CICLOCROSS DALLE 13.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova elitè maschile dei Mondiali di ciclocross 2026. Dopo una lunga ed intensa stagione è finalmente arrivato il giorno di assegnare il titolo di campione del Mondo, con Mathieu Van der Poel che proverà a mantenere sulle proprie spalle la maglia iridata. L'olandese è il favorito assoluto per questa gar a. Nel circuito di Hulst (Paesi Bassi) Van der Poel proverà a riscrivere nuovamente le pagine della storia di questa disciplina: un successo nella gara iridata odierna permetterebbe al neerlandese di diventare l'atleta più vincente ai Mondiali del ciclocross, ottenendo l'ottavo successo e staccando Eric De Vlaeminck, fermo a quota sette.

