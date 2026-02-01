Questa mattina, le valanghe hanno colpito le montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, causando una tragedia. Un escursionista è stato trovato senza vita sotto un metro di neve, mentre altre cinque persone sono state salvate. Lo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato recuperato ormai privo di vita. La zona resta sotto stretta sorveglianza e le ricerche continuano, con l’obiettivo di trovare eventuali altri dispersi.

Lo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato trovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve. L'incidente è avvenuto nella zona al confine tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, dove erano stati segnalati più distacchi di valanghe. Dopo numerose ricerche, il corpo è stato individuato nella zona indicata da una persona che aveva dato l’allarme. La valanga a Sella Nevea Nel frattempo, le operazioni di soccorso a Sella Nevea hanno avuto esito positivo: un escursionista travolto dalla neve è stato estratto dai compagni di viaggio (un groppo di escursionisti, probabilmente sloveni) e, nonostante le ferite e l'ipotermia, è stato trovato cosciente. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, morto un escursionista: il corpo trovato sotto un metro di neve. Salvate cinque persone

Approfondimenti su Valanghe Friuli Venezia Giulia

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo almeno sei persone.

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Valanghe Friuli Venezia Giulia

Argomenti discussi: Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione; Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale.

Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, morto un escursionista: trovato sotto un metro di neve. Salvate cinque personeLo scialpinista disperso a Casera Razzo è stato trovato senza vita, sepolto sotto circa un metro di neve. L'incidente è avvenuto nella zona al confine tra il Friuli ... leggo.it

Due valanghe in Friuli: sei persone travolte. Una è dispersa, un’altra estratta e in ipotermiaInterventi di soccorso a Sella Nevea e Casera Razzo. Travolte sei persone, una estratta dai compagni ma ferita ... ilfattoquotidiano.it

+ + + Che cosa sappiamo della doppia valanga tra Friuli e Veneto + + + Due valanghe quasi simultanee: intorno alle 14.30 di domenica 1 febbraio, distacchi a Sella Nevea e in zona Casera Razzo, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Casera Razzo, qui c'è - facebook.com facebook

Due valanghe tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto: ci sarebbero persone sepolte, soccorritori sul posto x.com