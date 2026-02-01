Due valanghe tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto | ci sarebbero persone sepolte soccorritori sul posto

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. I soccorritori sono già sul posto e cercano eventuali persone sepolte sotto la neve. La zona è stata immediatamente chiusa al traffico e le operazioni di soccorso continuano senza sosta.

Nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, due valanghe si sono staccate dalle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepolte nella neve. Soccorritori sul posto.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Friuli VeneziaGiulia Valanghe Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte Due valanghe sono cadute nel Friuli oggi pomeriggio, a Sella Nevea e a Casera Razzo. Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteri Due valanghe sono scese nel pomeriggio di oggi nelle montagne dell’Alto Friuli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Friuli VeneziaGiulia Valanghe Argomenti discussi: Friuli: cadute due valanghe. Ci sarebbero persone sepolte; Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Neve fresca e vento, pericolo valanghe critico: da tempo non si vedeva una mappa così 'infuocata'. Escursioni in quota sconsigliate su tutto il territorio regionale; Il monito del Cnsas: Rischio valanghe marcato. Soccorso Emergente: Due Valanghe in Friuli Venezia Giulia e VenetoDue valanghe si sono verificate oggi pomeriggio, attivando immediatamente i soccorsi nelle aree colpite. Gli interventi di emergenza sono stati avviati per garantire la sicurezza dei residenti e dei v ... notizie.it Cadute due valanghe in Friuli, ci sarebbero persone sepolteDue slavine, quasi in contemporanea, sui monti del Friuli Venezia Giulia. Sul posto elicotteri, Sores, Gdf e Vigili fuoco ... rainews.it #Valanga Il Pronto Soccorso Alpino e Speleologico del #Friuli-Venezia Giulia è impegnato dalle 14:30 di oggi in due diverse operazioni a causa di due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi ci sarebbero persone rimaste sepol x.com Intorno alle 14.30 di oggi sono scattate due distinte attivazioni per valanga sulle montagne del Friuli Venezia Giulia e del vicino Veneto orientale. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.