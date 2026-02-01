Valanghe in Friuli soccorsi in corso | Persone sepolte sotto la neve si temono ulteriori distacchi

Due valanghe si sono staccate nel Friuli Venezia Giulia, a Sella Nevea e Casera Razzo. Le squadre di soccorso sono già sul posto, stanno cercando di rintracciare eventuali persone sepolte sotto la neve. La zona è stata messa in allerta, e il rischio di ulteriori distacchi resta alto. I soccorritori lavorano con urgenza, sperando di trovare chi è rimasto intrappolato.

Intorno alle 14:30 di domenica 1° febbraio 2026, sono scattate due operazioni di soccorso a causa di due valanghe a Sella Nevea e a Casera Razzo, nel Friuli Venezia Giulia. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero persone sepolte sotto la neve. Soccorsi e persone coinvolte La Sores ha attivato due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, insieme alla Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso. La valanga a Sella Nevea ha coinvolto un gruppo di cinque persone. I soccorritori a salvarli, tra loro un ferito.

