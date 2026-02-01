Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiar sin. Almeno una persona è rimasta ferita, mentre altre potrebbero essere sepolte sotto la neve. La zona è stata immediatamente raggiunta dai soccorritori, che stanno cercando di mettersi in contatto con eventuali sopravvissuti. La neve continua a scendere, e la paura cresce tra chi si trova in quota.

SAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. Una valanga è caduta a Sella Nevea e avrebbe coinvolto un gruppo di 5 persone. Le persone sarebbero già state prese in carico dai soccorritori e una persona sarebbe rimasta ferita. Un'altra valanga si è staccata sul Monte Tiarsin, tra Malga Casera e Malga Chiansaveit, lungo il percorso che dalla Carera Razzo conduce a Casera Chiarevin, nel territorio comunale di Sauris. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanghe a Sella Nevea e sul Monte Tiarsin: «Persone sepolte sotto la neve, almeno un ferito»

Approfondimenti su Sella Nevea Monte Tiarsin

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia.

Una valanga si è staccata oggi pomeriggio sul Monte Tiarsin, in Alto Friuli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sella Nevea Monte Tiarsin

Argomenti discussi: Prima il boato, poi la valanga che li travolge: uno scialpinista galleggia con l'airbag ma poi resta sommerso sotto la neve, l'amico scava per salvarlo; Valanga a Sella Nevea, incolumi i due sciatori travolti; Neve e ghiaccio lungo le strade, rischio valanghe sui monti del Friuli Venezia Giulia; Due valanghe a distanza di poche ore sul Passo del Tonale e sulla Marmolada, 10 scialpinisti travolti salvati da amici e zaini con gli...

Due valanghe tra Sella Nevea e Casera Razzo: intervento in corso con due elicotteriDoppia valanga a Sella Nevea e Casera Razzo, si teme il coinvolgimento di persone rimaste sepolte sotto la neve ... nordest24.it

Valanga a Sella Nevea sopra il rifugio Gilberti, due persone in salvoUna valanga di neve si è staccata sul pendio che conduce a Sella Bila Pec poco a monte del Rifugio Gilberti che si trova a quota 1850 metri nel Gruppo del Canin sopra Sella Nevea. rainews.it

Tecnici impegnati in sequenza tra Sella Nevea, Forni di Sopra, Monte Neddis e le falesie della Napoleonica - facebook.com facebook

Recuperati due sciatori bloccati a Sella Nevea: intervento dei soccorritori e attenzione sulle condizioni della neve fuori pista. #Friuli #Udine #Cronaca #Inprimopiano x.com