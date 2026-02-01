Cadute due valanghe in Friuli soccorsi in corso | Persone sepolte sotto la neve

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio a Sella Nevea, in Friuli Venezia Giulia. Due operazioni di soccorso sono in corso, perché alcune persone potrebbero essere sepolte sotto la neve. Le squadre del Soccorso Alpino stanno lavorando per localizzare e mettere in sicurezza chi è coinvolto. La zona rimane sotto stretta sorveglianza mentre si cerca di capire l’entità dell’accaduto.

Intorno alle 14.30 di domenica 1° febbraio 2026 sono iniziate due diverse operazioni da parte del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia per due valanghe cadute a Sella Nevea e a Casera Razzo. Secondo le prime notizie, in entrambi i casi ci sarebbero persone che sono rimaste sepolte nella neve. I soccorsi La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ . 🔗 Leggi su Leggo.it

Due valanghe si sono abbattute nel pomeriggio tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo.

