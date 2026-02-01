Valanghe in Friuli due slavine a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin | una persona estratta dalla neve sotto choc e in ipotermia Timore per altri distacchi

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio in Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin. Una persona è stata estratta dalla neve, ancora sotto choc e in ipotermia. La paura ora è che possano verificarsi altri distacchi. La situazione resta molto critica tra le montagne della zona.

UDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. La prima valanga Il primo allarme per valanga è scattato poco dopo le 14 a Casera Razzo, dove la chiamata al Nue 112 è arrivata da un testimone che ha assistito all'evento valanghivo e notato una persona travolta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Due valanghe si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi sull’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin.

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiar sin.

