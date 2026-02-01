Due valanghe si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi sull’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin. Una persona è stata estratta viva dalla neve, ma è rimasta ferita. Le condizioni meteo sono difficili e c’è timore che possano verificarsi altri distacchi. I soccorritori sono sul posto, in tensione, in attesa di capire se ci siano altre persone coinvolte.

SAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. Una valanga è caduta a Sella Nevea e avrebbe coinvolto un gruppo di 5 persone. Le persone sarebbero già state prese in carico dai soccorritori e una persona sarebbe rimasta ferita. Un'altra valanga poco prima si è staccata sul Monte Tiarfin, tra Malga Casera e Malga Chiansaveit, lungo il percorso che dalla Carera Razzo conduce a Casera Chiarevin, nel territorio comunale di Sauris. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanghe a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin, una persona estratta dalla neve: è ferita. Condizioni meteo difficili, timore per altri distacchi

Approfondimenti su Sella Nevea

Ultime notizie su Sella Nevea

