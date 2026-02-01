Valanghe Friuliun morto e un ferito

Due valanghe si sono staccate questa mattina tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, coinvolgendo almeno sei escursionisti. Un uomo è morto, un altro è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso nelle zone di Sella Nevea e Casera Razzo. La neve fresca ha provocato i distacchi improvvisi, rendendo difficile l’intervento dei soccorritori. La montagna si conferma pericolosa, specialmente in queste settimane.

22.10 Due valanghe sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e Casera Razzo. Sei le persone che potrebbero essere coinvolte. Secondo un primo bilancio, fatto dal Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli, la valanga di Casera Razzo ha riguardato un solo escursionista, che risulta ancora disperso. L'altra valanga, a Sella Nevea, a circa 2.000 metri di quota, ha travolto una persona che si trovava in gruppo insieme con altri 4 escursionisti. Estratta dalla neve dai compagni, non ce l'ha fatta.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Friuli, cadute due valanghe: morto uno scialpinista

Argomenti discussi: Pericolo valanghe, massima attenzione. L'appello agli escursionisti: Serve prudenza, rispettare le zone interdette ed è fondamentale consultare i bollettini; Frana a Niscemi, le foto impressionanti delle case a ridosso della voragine; Alessandro Venier non fu soffocato: nulla osta alla sepoltura del corpo dopo sei mesi dal delitto; Giornata della Memoria, in città 45 pietre d'inciampo: arriva la mostra in ricordo degli 8 friulani morti nei lager.

