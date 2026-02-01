Due valanghe si sono staccate quasi nello stesso momento nelle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Un uomo è morto a causa dei traumi riportati, mentre un altro scialpinista è stato recuperato ferito. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare molto per l’uomo rimasto coinvolto.

Due valanghe quasi contemporanee hanno colpito le aree montane tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, causando la morte di uno scialpinista a Casera Razzo, nel comune di Sauris, e il ferimento di un altro escursionista a Sella Nevea. Le operazioni di soccorso hanno impegnato a lungo il soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, con il supporto di numerose unità specializzate. Scialpinista morto a Casera Razzo nel comune di Sauris È stato ritrovato senza vita sotto circa un metro di neve lo scialpinista disperso a Casera Razzo, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Un testimone aveva assistito al distacco della valanga e all’incidente che ha coinvolto l’uomo, lanciando l’allarme al 112 poco dopo le 14:00 di domenica 1 febbraio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, uno scialpinista è morto e uno è rimasto ferito a Sella Nevea

Una seconda slavina si è staccata a Sella Nevea nel primo pomeriggio di domenica.

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio di oggi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto.

