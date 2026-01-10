Valanga a Pragelato travolge un escursionista | soccorsi in difficoltà per il vento forte

Nel pomeriggio di oggi a Pragelato, un escursionista è stato travolto da una valanga. Le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono intervenute per prestare assistenza, incontrando difficoltà legate alle condizioni di vento forte e alle complessità del soccorso in ambiente montano. L’intervento è ancora in corso e rimane alta l’attenzione sulla sicurezza in zone impervie e soggette a valanghe.

È stato un pomeriggio particolarmente complesso per le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, impegnate a Pragelato (Torino) per soccorrere uno scialpinista coinvolto in un incidente da valanga. L'allarme è scattato intorno alle 13.15, quando l'uomo è stato travolto da una valanga e trascinato a valle per un tratto, senza però rimanere sepolto. La chiamata di emergenza è stata lanciata dai compagni di gita, che sono riusciti a estrarlo dalla neve e a prestargli le prime cure. L'incidente sul monte Gran Miuls. L'incidente è avvenuto lungo l' itinerario scialpinistico del monte Gran Miuls, a una quota di circa 2.

