Valanga sul Monte Tiarfin morto un escursionista 29enne | il corpo ritrovato sotto un metro di neve Sulla Sella Nevea salvata una persona sepolta dalla slavina

Questa mattina sulle montagne dell’Alto Friuli si sono verificati due distinte slavine. Un escursionista di 29 anni è morto, il suo corpo è stato trovato sotto oltre un metro di neve sul Monte Tiarfin. Sulla Sella Nevea, invece, i soccorritori sono riusciti a salvare una persona sepolta dalla slavina. La situazione resta critica e le ricerche continuano.

UDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. Il bilancio è di un escursionista morto sul Monte Tiarfin e di un ferito in ipotermia e sotto choc sulla Sella Nevea. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. La prima valanga Il primo allarme per valanga è scattato poco dopo le 14 a Casera Razzo, dove la chiamata al Nue 112 è arrivata da un testimone che ha assistito all'evento valanghivo e notato una persona travolta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Due valanghe si sono staccate nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli.

Questa domenica di febbraio si è trasformata in un giorno tragico sulle montagne dell’Alto Friuli.

