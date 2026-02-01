Valanga sul Monte Tiarfin morto un escursionista | il corpo ritrovato sotto un metro di neve Sulla Sella Nevea salvata una persona sepolta dalla slavina

Due valanghe si sono staccate nel primo pomeriggio di oggi sulle montagne dell’Alto Friuli. Un escursionista è morto, il suo corpo è stato trovato sotto un metro di neve sul Monte Tiarfin. Sulla Sella Nevea, invece, è stata salvata una persona rimasta sepolta dalla slavina. La situazione è stata molto tesa, con soccorritori che hanno lavorato senza sosta per recuperare i dispersi.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.