Questa domenica di febbraio si è trasformata in un giorno tragico sulle montagne dell’Alto Friuli. Una valanga ha sepolto un escursionista sul Monte Tiarfin, trovando il suo corpo sotto mezzo metro di neve. Nella stessa zona, sulla Sella Nevea, i soccorritori sono riusciti a salvare una persona rimasta sepolta dalla slavina. La giornata è stata segnata da momenti di paura e di corsa contro il tempo per cercare di salvare altre vite.

UDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la neve alcune persone. Il bilancio è di un escursionista morto sul Monte Tiarfin e di un ferito in ipotermia e sotto choc sulla Sella Nevea. La Sores ha attivato i due elicotteri dell'elisoccorso regionale, l'elicottero della protezione civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. La prima valanga Il primo allarme per valanga è scattato poco dopo le 14 a Casera Razzo, dove la chiamata al Nue 112 è arrivata da un testimone che ha assistito all'evento valanghivo e notato una persona travolta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista: il corpo ritrovato sotto mezzo metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavina

Approfondimenti su Monte Tiarfin

Due valanghe si sono staccate nel pomeriggio in Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin.

Due valanghe si sono abbattute nel primo pomeriggio di oggi sull’Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monte Tiarfin

Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista: il corpo ritrovato sotto mezzo metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavinaUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilgazzettino.it

Due slavine, in Carnia e nelle Giulie: coinvolti sei scialpinistiInterventi di soccorso con gli elicotteri. Nelle Giulie, cinque persone coinvolte. Uno scialpinista sul monte Tiarfin, al confine con il Veneto ... rainews.it

Martedì 27 gennaio 2026, ore 14,29, panorama dal Rifugio Dino Giovanni Chiggiato: Gruppo Marmarole di cui: Cimon del Froppa (mt. 2.932), Monte Froppa (mt. 2.840), Punta Anita (mt. 2.765), Cime di Valtana (mt. 2.722), Monticello (mt. 2.803), Cime di Vallon - facebook.com facebook