Paura e follia in via Mazzini | spara con la pistola per festeggiare il nuovo anno

Nella notte di Capodanno, in via Mazzini, si è verificato un episodio di violenza con spari di pistola da parte di un minorenne. L'azione, compiuta per festeggiare il nuovo anno, ha destato paura tra i residenti. Le forze dell’ordine sono intervenute, denunciando il ragazzo per aver messo in pericolo l’incolumità pubblica. Un episodio che evidenzia la necessità di sensibilizzare sui rischi delle esplosioni e dei colpi di arma da fuoco in cont

Follia e paura nella notte di Capodanno in via Mazzini, dove per festeggiare il nuovo anno sono stati sparati colpi di pistola da parte di un minorenne poi denunciato dalle forze dell'ordine per accensione ed esplosioni pericolose. L'episodio è stato anche ripreso in un video che in queste ore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Paura e follia in via Mazzini: spara con la pistola per festeggiare il nuovo anno Leggi anche: Multe fino a 500 euro a chi spara petardi per festeggiare il nuovo anno Leggi anche: E’ qui la festa! Capodanni in Romagna per festeggiare l’arrivo del nuovo anno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Follia a Capodanno: giovane spara con una pistola in via Mazzini - Le principali notizie della Gazzetta di Parma in edicola domani (domenica 4 gennaio): ecco le anticipazioni del vicedirettore Stefano Pileri. gazzettadiparma.it

ZLO?INI IZ SENKE 34 - ?OR?E BOŽOVI? GIŠKA i njegova životna pri?a (sve 4 epizode)

Ecco le prime vittime della follia umana: creature che muoiono dalla paura perché gente vergognosa deve provare piacere a sentir esplodere. Vi farei prendere il posto delle povere persone che vivono sotto le b0mbe!! - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.