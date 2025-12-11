Il Giro 2026 perde subito uno dei suoi protagonisti Evenepoel ha detto no | Una follia andarci

Remco Evenepoel ha annunciato la sua assenza dal Giro d'Italia 2026, ritenendo la partecipazione una scelta difficile e non necessaria. L'atleta belga punta invece a concentrare le energie sui Mondiali in Canada, dove mira a conquistare nuovamente la maglia iridata. La sua decisione rappresenta un'anticipazione importante per il prossimo grande evento ciclistico.

Remco Evenepoel ha deciso di non partecipare al prossimo Giro d'Italia: nel 2026 l'obiettivo sarà ancora una volta quello di indossare la maglia iridata ai Mondiali in Canada: "Scelta dura e sofferta, il percorso era perfetto. Ma non posso fare più follie: voglio una stagione serena e ben pianificata".