Giornalisti a Dundar Kesapli il Premio ‘Parola d’Oro’

Questa mattina, a Roma, Dundar Kesapli ha ricevuto il Premio ‘Parola d’Oro’ nella categoria Comunicazione Interculturale e Sportiva. Il giornalista, presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo, ha conquistato il riconoscimento durante la seconda edizione del premio, svoltasi nella Sala Tirreno della Regione Lazio.

Approfondimenti su Dundar Kesapli

Ultime notizie su Dundar Kesapli

Argomenti discussi: Dundar Kesapli premiato alla seconda edizione del Premio Parola d’Oro per la Comunicazione Interculturale e Sportiva; Premio 'Parola d'Oro' alla Regione Lazio, grande successo per seconda edizione; Grande successo per la seconda edizione del Premio Parola d’Oro alla Regione Lazio; En-Nesyri ribalta la Juventus, Dundar Kesapli a TA: Determinante per Spalletti.

Kesapli: "Stampa del Mediterraneo ha ruolo chiave nel raccontare Giochi Milano-Cortina al mondo" In occasione dell’Italia Sports Summit - Ussi 80, in corso a Viareggio, organizzato dal presidente nazionale Ussi Gianfranco Coppola, il Presidente dell’Associa facebook