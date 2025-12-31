Parola d’Oro 2026 | Regione Lazio celebra la comunicazione inclusiva

La Regione Lazio annuncia la seconda edizione del Premio Parola d’Oro 2026, un evento dedicato alla promozione di una comunicazione etica e inclusiva. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno regionale per valorizzare il linguaggio responsabile e socialmente consapevole, consolidando il ruolo della regione come promotrice di pratiche comunicative rispettose e aperte a tutti.

La seconda edizione del Premio Parola d'Oro 2026 si prepara a diventare uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'anno 2026, confermando la centralità della Regione Lazio nella promozione di una comunicazione etica, inclusiva e socialmente responsabile. Ebbene sì, dopo il grande successo di pubblico e di emozioni dell'edizione 2025 ospitata in Campidoglio (Roma), il riconoscimento Parola d'Oro torna con una nuova veste e un obiettivo ancora più ambizioso: valorizzare professionisti, enti e progetti che utilizzano la parola come strumento di coesione, rispetto e innovazione sociale.

