Una forte tempesta di neve ha colpito il sud degli Stati Uniti, portando nel caos aeroporti e strade. Migliaia di voli sono stati cancellati e molte persone si sono trovate bloccate in casa, impossibilitate a muoversi. La neve continua a scendere abbondante, creando disagi e ritardi in tutta la regione.

Una violenta tempesta di neve ha colpito il sud degli Stati Uniti, provocando il caos nei trasporti e costringendo migliaia di persone a rimanere isolate in casa. L’epicentro del maltempo si è concentrato nella Carolina del Nord, nella Georgia, nel Tennessee orientale, nel Kentucky e nella Virginia meridionale, dove le autorità hanno dichiarato l’allerta meteo per le condizioni estreme. La perturbazione, che si è verificata appena sette giorni dopo una precedente ondata di gelo artico, ha portato accumuli di neve record e temperature sotto lo zero, creando condizioni pericolose per la circolazione stradale e aerea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voli. FOTO

Approfondimenti su Tempesta Neve

Una forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tempesta Neve

Argomenti discussi: I danni della tempesta di neve e ghiaccio negli Stati Uniti; Tempesta di neve negli Usa, almeno 30 morti e migliaia di voli cancellati; Tempesta di neve e gelo negli Stati Uniti, aumenta numero dei morti: in migliaia senza elettricità; Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 600mila senza elettricità e voli cancellati.

Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voliUna potente tempesta di neve ha colpito gli Stati del sud degli Usa costringendo le autorità a cancellare quasi 2. (ANSA) ... ansa.it

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 600mila senza elettricità e voli cancellatiIl presiedente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di emergenza per dieci Stati USA attraversati dalla tempesta di neve e gelo attesa per le prossime ... fanpage.it

#Meteo, tempesta sull'#Algeria: ondata di severo #maltempo tra gelo, #neve, frane e alluvioni lampo | FOTO e VIDEO - facebook.com facebook

Tempesta Kristin, caos neve a Madrid: la Guardia Civil spinge le auto bloccate. Il video x.com