Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa cancellati migliaia di voli FOTO

Da ameve.eu 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una forte tempesta di neve ha colpito il sud degli Stati Uniti, portando nel caos aeroporti e strade. Migliaia di voli sono stati cancellati e molte persone si sono trovate bloccate in casa, impossibilitate a muoversi. La neve continua a scendere abbondante, creando disagi e ritardi in tutta la regione.

Una violenta tempesta di neve ha colpito il sud degli Stati Uniti, provocando il caos nei trasporti e costringendo migliaia di persone a rimanere isolate in casa. L’epicentro del maltempo si è concentrato nella Carolina del Nord, nella Georgia, nel Tennessee orientale, nel Kentucky e nella Virginia meridionale, dove le autorità hanno dichiarato l’allerta meteo per le condizioni estreme. La perturbazione, che si è verificata appena sette giorni dopo una precedente ondata di gelo artico, ha portato accumuli di neve record e temperature sotto lo zero, creando condizioni pericolose per la circolazione stradale e aerea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

tempesta di neve si abbatte sul sud degli usa cancellati migliaia di voli foto

© Ameve.eu - Tempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voli. FOTO

Approfondimenti su Tempesta Neve

Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 300mila senza elettricità e voli cancellati

Una forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

Super tempesta di neve sulla grande città: caos aeroporti, migliaia di voli cancellati

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tempesta Neve

Argomenti discussi: I danni della tempesta di neve e ghiaccio negli Stati Uniti; Tempesta di neve negli Usa, almeno 30 morti e migliaia di voli cancellati; Tempesta di neve e gelo negli Stati Uniti, aumenta numero dei morti: in migliaia senza elettricità; Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 600mila senza elettricità e voli cancellati.

tempesta di neve siTempesta di neve si abbatte sul sud degli Usa, cancellati migliaia di voliUna potente tempesta di neve ha colpito gli Stati del sud degli Usa costringendo le autorità a cancellare quasi 2. (ANSA) ... ansa.it

tempesta di neve siTempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 600mila senza elettricità e voli cancellatiIl presiedente Donald Trump ha approvato la dichiarazione di emergenza per dieci Stati USA attraversati dalla tempesta di neve e gelo attesa per le prossime ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.