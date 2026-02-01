Milano ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante | la polizia risponde e lo ferisce È gravissimo

Una sparatoria si è verificata ieri in pieno giorno a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo ha rubato una pistola a un vigilante e ha iniziato a sparare contro le auto della polizia. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito. La scena è stata confusa e tesa, con i passanti che hanno assistito attoniti. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle indagini.

Ancora una sparatoria a Milano, questa volta in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo avrebbe rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le Volanti della Polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente. La ricostruzione Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo, probabilmente di origine asiatica, poco dopo le 15, ha rubato una pistola a una guardia giurata in via Caviglia, zona sud di Milano, per poi scappare. Intercettato dalle Volanti subito allertate, l'uomo ha iniziato a sparare colpendo anche una delle auto blindate intervenute, senza ferire nessun poliziotto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo» Approfondimenti su Milano Rogoredo Milano, ruba una pistola e spara contro volanti: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo» Una nuova sparatoria scuote Milano. Ruba la pistola a un vigilante, poi spara contro la polizia che risponde al fuoco a Rogoredo: grave un 25enne Un giovane di 25 anni ha rapinato una guardia giurata a Rogoredo, prendendole la pistola e colpendola alla testa con un bastone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Rogoredo Argomenti discussi: Ruba pistola e spara contro Volanti, Polizia risponde e lo ferisce; Ruba il cellulare di una ragazza in un locale, poi la minaccia con una pistola: denunciato 37enne parmigiano; Ruba il cellulare a un 31enne e chiede una prestazione sessuale alla sua amica per restituirlo: 20enne arrestato; Schianto in corso Sempione a Milano: muore Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto Genovese. Milano, ruba una pistola a un vigilante e spara contro volanti: la polizia risponde e lo ferisce. «È gravissimo»Ancora una sparatoria a Milano, questa volta in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo avrebbe rubato a un vigilante una pistola, per poi ... msn.com Ruba la pistola a un vigilante e spara contro le volanti, la polizia risponde e lo ferisce: è in pericolo di vitaÈ ricoverato in pericolo di vita un uomo che ha rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le volanti della polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno ... leggo.it Nasce con una rarissima malattia che “ruba” sangue al cervello: al Policlinico di Milano il doppio intervento eccezionale a 3 mesi di vita: La malformazione artero-venosa (MAV) cerebrale difficilmente si presenta in età pediatrica, mai prima d’ora era stata ident - facebook.com facebook Milano, nasce con una rara malattia che "ruba" sangue al cervello: doppio intervento per un bimbo di 3 mesi #policlinicodimilano x.com

