Milano ruba una pistola a un vigilante e spara contro una volante | la polizia risponde e lo ferisce È gravissimo

Da ilmattino.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria si è verificata ieri in pieno giorno a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo ha rubato una pistola a un vigilante e ha iniziato a sparare contro le auto della polizia. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito. La scena è stata confusa e tesa, con i passanti che hanno assistito attoniti. Ora si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sulle indagini.

Ancora una sparatoria a Milano, questa volta in piazza Mistral, zona Rogoredo. Un uomo avrebbe rubato a un vigilante una pistola, per poi sparare contro le Volanti della Polizia che hanno cercato di fermarlo. Gli agenti hanno risposto al fuoco e lo hanno ferito gravemente. La ricostruzione Secondo quanto riferito dalla Questura, l'uomo, probabilmente di origine asiatica, poco dopo le 15, ha rubato una pistola a una guardia giurata in via Caviglia, zona sud di Milano, per poi scappare. Intercettato dalle Volanti subito allertate, l'uomo ha iniziato a sparare colpendo anche una delle auto blindate intervenute, senza ferire nessun poliziotto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

