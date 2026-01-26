Milano la polizia spara e uccide un 20enne Piantedosi | Verificare cos’è successo

Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Milano, in zona San Donato, dopo essere stato colpito dalla polizia. L’incidente è avvenuto lunedì 26 gennaio in via Giuseppe Impastato. Le autorità stanno attualmente verificando le circostanze dell’accaduto, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla vicenda.

Un giovane di 20 anni è morto attorno alle 18 di lunedì 26 gennaio in via Giuseppe Impastato, a Milano in zona San Donato, dopo essere stato colpito dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l’uomo, un nordafricano, ha incrociato una pattuglia della Volante impegnata in controlli di altre persone in via Impastato quando si è avvicinato, ha estratto una pistola che aveva con sé e l’ha puntata contro gli agenti. I quali avrebbero reagito sparando, colpendolo alla parte alta del corpo e uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, gli agenti della Squadra Mobile di Milano, che stanno verificando il tipo di arma, e se fosse o meno a salve, che aveva il giovane, e il medico legale.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Cronaca Milano

A Milano, nel quartiere Rogoredo, un giovane di 20 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi, dopo essere stato colpito dalla polizia durante un intervento.

A Milano, un giovane di 20 anni è deceduto oggi in via Giuseppe Impastato, zona Rogoredo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cronaca Milano

Argomenti discussi: Minneapolis, il capo della polizia: Agente federale spara e uccide un uomo; Milano, agguato in un bar di via Forze Armate: il killer punta il bersaglio e spara due colpi. Ferito 35enne; Clochard morto a Milano per il freddo: terzo caso in pochi giorni; L’ingegnere che ha trasformato il suo box in biblioteca: Mia moglie non voleva i libri in casa.

Milano, polizia spara a un giovane armato: morto 20enne in zona RogoredoBosco della droga, sul posto le pattuglie inviate dalla Questura e le ambulanze. Morto un giovane di origini maghrebine ... msn.com

Milano, la Polizia spara e uccide un ventenne armato: la pistola era a salveSparatoria a Milano, in Via Giuseppe Impastato, dove ha perso la vita un giovane di origini nordafricane. L'episodio è avvenuto attorno alle ore 18 nel quartiere Rogoredo, rinomata zona di spaccio loc ... msn.com

Sparatoria a Milano, morto un ventenne. In via Impastato, sul posto 118 e la polizia #ANSA - facebook.com facebook

La polizia del Qatar sfila a Milano in vista delle Olimpiadi. Nove fuoristrada specializzati arrivati in città #ANSA x.com