Uno stipendio per le vacanze | ecco quanto spendono gli aretini

Gli aretini sono pronti a spendere quasi uno stipendio per le vacanze. Molti di loro scelgono di viaggiare o di concedersi qualche giorno di relax, anche se a volte devono fare i conti con il budget. La voglia di staccare la spina spinge molti a mettere mano al portafoglio, cercando di organizzare le ferie senza spendere troppo.

Uno stipendio a testa per le vacanze. Ecco quanto spendono gli aretini per viaggiare o “regalarsi” momenti di relax. A svelarlo è una statistica di Vacanze elaborata su dati Istat, Banca d'Italia ed Eurostat. Gli aretini si trovano a circa la metà della graduatoria, al 51esimo posto, con una spesa procapite media pari a 1523 euro. I meno parsimoniosi della Toscana. Spendono infatti più di pisani (1511 euro), fiorentini (1499 euro), senesi e pratesi (1496 euro). A Pistoia vengono spesi 1.449 euro e a Livorno 1.443 euro. I meno spendaccioni risultano i grossetani ( Ma quanto spendono nelle altre città? In testa alla graduatoria è Brescia con una spesa pro capite di 1750 euro mentre a Vibo Valentia (ultimo in classifica) 1105 euro.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

