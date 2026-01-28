Quanto sono tassati davvero gli aumenti di stipendio? Ecco tutti i conti

Le tasse sui salari aumentano più di quanto si pensi. Quando uno stipendio cresce del 5%, i conti mostrano che la tassazione reale cambia in modo diverso a seconda del reddito. Per alcune fasce, l’aumento di imposte può ridurre di molto il beneficio dell’incremento. È una proporzione che spesso non si nota subito, ma che incide sulla busta paga. Un analisi dettagliata aiuta a capire meglio come funzionano le aliquote e quanto si perde realmente con gli aumenti salariali.

Quanto sono tassati davvero i nostri aumenti di stipendio? È la domanda che ogni lavoratore si pone nel momento in cui il contratto viene rinnovato. Il motivo è che tra lordo e netto, aliquote ordinarie, bonus che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e detrazioni che invece riducono l’imposta da pagare, capire quanto ci rimarrà in tasca è tutt’altro che immediato.Che le imposte sugli aumenti siano elevate, e non solo quando i soldi in più comportano il passaggio a uno scaglione Irpef superiore, lo dimostra una misura contenuta nella Legge di Bilancio 2026. Per aumentare il netto in busta paga, il governo Meloni ha deciso di applicare un’aliquota agevolata del 5% agli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali del settore privato sottoscritti tra il 2024 e il 2026, per i lavoratori con redditi fino a 33 mila euro lordi annui (qui). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

