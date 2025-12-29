Dove comprano la seconda casa i torinesi e quanto spendono | chi la sceglie per le vacanze e chi per investimento

Nel 2025, i torinesi mostrano un crescente interesse per l'acquisto di seconde case, sia per vacanza che come investimento. Le destinazioni variano tra località di mare, montagna, laghi e zone rurali, offrendo opportunità di svago e di crescita patrimoniale. La scelta dipende dalle esigenze personali, ma tutte le opzioni condividono l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

