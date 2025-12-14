Dopo la riqualificazione un' area verde di San Massimo viene intitolata a Vittorino Colombo

Dopo un intervento di riqualificazione, un'area verde di San Massimo è stata intitolata a Vittorino Colombo. La nuova denominazione riguarda il giardino situato tra via Innocenzo Liruti e via Sant’Euprepio, offrendo uno spazio rinnovato per la comunità e rendendo omaggio alla memoria di questa figura.

© Veronasera.it - Dopo la riqualificazione, un'area verde di San Massimo viene intitolata a Vittorino Colombo

Da sabato l’area area verde fra via Innocenzo Liruti e via Sant’Euprepio a San Massimo è il giardino Vittorino Colombo. La cerimonia di intitolazione si è svolta la mattina del 13 dicembre alla presenza dell’assessore ai Servizi demografici Federico Benini e al presidente della 3a Circoscrizione. Veronasera.it

