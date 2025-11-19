Tamponamento sulla Flaminia una delle auto coinvolte perde metano Paura per madre e figlia

Anconatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, in via Flaminia, nel tratto compreso tra i due cavalcavia che conducono alla spiaggia di Palombina. Per cause in fase di accertamento due auto si sono tamponate e nell’impatto sono rimaste ferite una donna di 50 anni e la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

