Tamponamento sulla Flaminia una delle auto coinvolte perde metano Paura per madre e figlia
ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17:30, in via Flaminia, nel tratto compreso tra i due cavalcavia che conducono alla spiaggia di Palombina. Per cause in fase di accertamento due auto si sono tamponate e nell’impatto sono rimaste ferite una donna di 50 anni e la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
