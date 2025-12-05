Cantiere del tram alla guida dell' escavatore senza patente | maxi multa da 6mila euro
Bologna, 5 dicembre 2025 – Seimila euro di multa e fermo del mezzo per tre mesi. La maxi multa è stata comminata dalla polizia locale a una ditta impegnata nei lavori del tram in via di Corticella. A motivare la sanzione, arrivata a seguito di uno dei controlli che gli agenti effettuano in maniera periodica nei cantieri, gli accertamenti condotti su uno degli operai: l’uomo, uno straniero regolarmente assunto, era in fatti alla guida di un piccolo escavatore senza avere la patente per condurlo, né le necessarie abilitazioni per l’utilizzo di macchine da cantiere. Non solo: il mezzo da lavoro, che si spostava tra un cantiere e l’altro, era sprovvisto di assicurazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
