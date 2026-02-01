Una domenica al cinema E aria di Oscar

Oggi al cinema il film Marty Supreme di Josh Safdie, con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow, ha fatto il suo debutto in Italia. La pellicola, già candidata a nove premi Oscar, sta attirando l’attenzione degli appassionati. Nella sala, tra applausi e commenti, il pubblico ha vissuto una domenica diversa, immerso tra luci e immagini sul grande schermo.

Al Terminale oggi Marty Supreme di Josh Safdie con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow e Abel Ferrara, nove candidature Oscar (18.45, 21.30 v.o.) e L'agente segreto (15.45) di Kleber Mendonca Filho (quattro candidature Oscar, tra cui miglior film e miglior attore protagonista per Wagner Moura, foto). Per Cinefilante Lo spettacolo di Capelito (10.30). Tre film all'Eden: Le cose non dette, il nuovo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini (16, 18.15 e 21); Sentimental Value di Joachim Trie, nove candidature Oscar, tra cui miglior regia e miglior attrice protagonista a Renate Reinsve (16, 18.

