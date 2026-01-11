Una domenica al cinema | le proposte

Questa domenica al Terminale si può trascorrere con il cinema, proponendo una visione originale e coinvolgente. Alle 16, viene proiettato il film coreano “No other choice – Non c’è altra scelta”, diretto da Par Chan Wook. Un’occasione per scoprire un’opera internazionale in un ambiente accogliente, ideale per una giornata di relax e cultura.

Al Terminale oggi c'è il film coreano No other choice – Non c'è altra scelta di Par Chan Wook, alle 16.45 in italiano e alle 21.30 in versione originale e sottotitoli. Ancora in cartellone Father brother sister brother, il film di Jim Jarmusch, Leone d'oro al Festival di Venezia 2025, con Cate Blanchett, Adam Driver e Charlotte Rampling (alle 19.20). Per le famiglie ci sono anche il cartoon La piccola Amelie (alle 15.15) e per la rassegna Cinefilante alle 10.30 Il ballo delle lucciole e altre storie. Il Pecci propone Sirat di Olivier Laxe, Premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes, con protagonista l'attore spagnolo Sergi Lopez (alle 16 e alle 18.

