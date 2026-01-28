Daniele Scardina torna a parlare dopo l’esperienza drammatica dell’emorragia che lo ha colpito, lasciando tutti senza parole. Il pugile, conosciuto come King Toretto, ha pubblicato un video in cui racconta di aver pregato Dio in quei momenti difficili e di aver ricevuto un aiuto deciso. La sua voce, ancora emozionata, indica chiaramente quanto quella prova abbia segnato la sua vita e quanto sia grato per essere ancora qui.

King Toretto rompe il silenzio con un video che è un pugno allo stomaco e una carezza all’anima. Dopo l’emorragia. King Toretto rompe il silenzio con un video che è un pugno allo stomaco e una carezza all’anima. Dopo l’emorragia cerebrale del 2023, il pugile non cerca pietà, ma racconta la sua nuova, durissima rinascita C’è un momento, nel video postato sui social da Daniele Scardina, in cui lo sguardo tradisce tutto il peso dei mesi passati tra sale operatorie e silenzi della terapia intensiva. Non è più il “King Toretto” che eravamo abituati a vedere sotto le luci dei riflettori della boxe o di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Daniele Scardina, il miracolo oltre il ring: “Ho urlato a Dio, poi mi ha salvato”

