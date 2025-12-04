Brigitte Bardot shock | Solo un miracolo mi ha salvato dai miei tentativi di suicidio

Nel nuovo documentario dedicato all'attrice 91enne ed ex femme fatale del cinema mondiale si parla anche della lotta contro la depressione e dei numerosi tentativi di suicidio della star Brigitte Bardot ha dichiarato che sarebbe solo merito di un miracolo se non è riuscita a portare a termine i diversi tentativi di suicidio effettuati negli anni passati. In Bardot, un nuovo documentario sulla sua vita, la star del cinema francese oggi 91enne ha parlato apertamente della sua battaglia contro la depressione e delle conseguenze che la celebrità ha avuto sulla sua salute mentale. Ripensando alla sua carriera, Bardot ha rivelato di aver tentato più volte il suicidio durante il periodo di massimo splendore della sua fama. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brigitte Bardot shock: "Solo un miracolo mi ha salvato dai miei tentativi di suicidio"

