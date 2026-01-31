Una vita per il volontariato | conferito il ‘Premio al localismo’ a Loris Cattabriga

La città di Bondeno ha premiato Loris Cattabriga con il ‘Premio al localismo’. Da tanti anni, Cattabriga si dedica al volontariato e alle sagre del paese, diventando un volto noto tra i cittadini. La cerimonia si è svolta ieri, riconoscendo il suo impegno costante nel sostenere la comunità locale.

Protagonista di sagre e impegno civico. Il sindaco Saletti: “Da 56 anni al servizio della comunità” La città di Bondeno ha conferito un ‘Premio al localismo’ al cittadino Loris Cattabriga, da svariati decenni a servizio della comunità come parte integrante del volontariato e delle sagre paesane. L’occasione per il conferimento del riconoscimento è stata la lezione di Utef alla Sala 2000 tenuta da Adriano Facchini, dal titolo ‘Il cibo fra storia, curiosità e salute. È stato il sindaco, Simone Saletti, a consegnare al termine della conferenza la targa a Cattabriga. “Uomo di sagra e di volontariato, ha dedicato la vita agli altri – ha dichiarato Saletti –.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Bondeno Cattabriga

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bondeno Cattabriga

Argomenti discussi: Una vita per la poesia; Olimpiadi, Fondazione Bracco porta la mostra Una vita per lo sport a Verona; Stellan Skarsgård, una vita per il cinema; Riccione festeggia le cento candeline di Gino Cesarini Canarèl: una vita dedicata all’accoglienza dagli anni Trenta al boom turistico.

'Una nuova vita', la serie Tv con Anna Valle: anticipazioni, quante puntate sono, quando finisceRitorni e misteri nella fiction di Canale 5 ambientata sulle Dolomiti. Ecco le anticipazioni di Una nuova vita, dal cast alla trama della puntata in onda stasera 28 gennaio. libero.it

Una nuova vita da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate andranno in ondaComincia stasera su Canale 5, alle 21:40 circa, Una nuova vita, la fiction che riporta Anna Valle sul piccolo schermo: scopriamo di cosa parla, quali sono i volti del cast e per quante settimane ci fa ... movieplayer.it

Bondeno, conferito un “premio al localismo” a Loris Cattabriga dopo 56 anni di volontariato Uomo di sagra e di volontariato, ha dedicato la vita agli altri, ha detto il sindaco Simone Saletti.... - facebook.com facebook