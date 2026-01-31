Una vita per il volontariato | conferito il ‘Premio al localismo’ a Loris Cattabriga

La città di Bondeno ha premiato Loris Cattabriga con il ‘Premio al localismo’. Da tanti anni, Cattabriga si dedica al volontariato e alle sagre del paese, diventando un volto noto tra i cittadini. La cerimonia si è svolta ieri, riconoscendo il suo impegno costante nel sostenere la comunità locale.

Protagonista di sagre e impegno civico. Il sindaco Saletti: “Da 56 anni al servizio della comunità” La città di Bondeno ha conferito un ‘Premio al localismo’ al cittadino Loris Cattabriga, da svariati decenni a servizio della comunità come parte integrante del volontariato e delle sagre paesane. L’occasione per il conferimento del riconoscimento è stata la lezione di Utef alla Sala 2000 tenuta da Adriano Facchini, dal titolo ‘Il cibo fra storia, curiosità e salute. È stato il sindaco, Simone Saletti, a consegnare al termine della conferenza la targa a Cattabriga. “Uomo di sagra e di volontariato, ha dedicato la vita agli altri – ha dichiarato Saletti –.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

