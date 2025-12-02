Angelo Maccarone e Loris Carli Un premio ai due ’lupi di mare’

Sul Pontile, nel momento simbolico dell’inaugurazione di Natale al Forte e dell’accensione dell’albero, l’amministrazione comunale ha reso omaggio a due figure che per decenni hanno custodito il litorale del paese. Il sindaco Bruno Murzi e l’assessore al demanio e turismo Graziella Polacci hanno consegnato una targa di riconoscimento ad Angelo Maccarone e Loris Carli, che sono andati in pensione dopo una vita dedicata alla sicurezza in mare. Angelo Maccarone, classe 1949, ha iniziato a vivere la spiaggia fin da bambino, aiutando la famiglia prima ancora di ottenere, a diciotto anni, il brevetto da bagnino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

