Coppa Toscana | un oro e un argento per le ballerine de La Maison della Danza

La Coppa Toscana Aerial 2026 si è svolta ad Arezzo sabato scorso, portando a casa un oro e un argento per le ballerine de La Maison della Danza. La competizione, organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN, ha visto le giovani atlete mettere in mostra le loro capacità in un evento molto seguito nella città toscana.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – La Coppa Toscana Aerial 2026 organizzata dal Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN ha fatto tappa ad Arezzo sabato 31 gennaio 2026. L'occasione per vedere in un'unica giornata tantissimi modi diversi di intendere la danza aerea, dal cerchio al tessuto, dall'amaca agli attrezzi misti, nella cornice del Teatro Mecenate. Il concorso di danza è sempre un evento speciale per tutti i ballerini. L'atmosfera della gara, l'esibizione di fronte al pubblico, il confronto inevitabile con le altre scuole – non solo per il livello di bravura raggiunto ma anche per i costumi, le musiche e le coreografie – rappresentano un punto importante nella vita di ogni giovane ballerino.

