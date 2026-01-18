Rossella Brescia insieme alle ballerine de la Maison della danza

Rossella Brescia ha tenuto uno stage di danza moderna presso La Maison della Danza di Arezzo, il 18 gennaio 2026. L’evento, rivolto alle ballerine di tutte le età, è stato un'occasione di crescita e ispirazione, come sottolineato dal Maestro Roberto Scortecci al termine delle lezioni. Un momento di formazione e confronto che ha arricchito il percorso di molte appassionate di danza, in un ambiente professionale e accogliente.

"Uno stage di danza moderna di crescita ed ispirazione per tutte le ballerine". Così il Maestro Roberto Scortecci, visibilmente emozionata, al termine delle lezioni che Rossella Brescia ha tenuto aa La Maison della Danza di Arezzo domenica 18 gennaio 2026.

Il 18 gennaio, La Maison della Danza ad Arezzo accoglierà Rossella Brescia, artista eclettica e amatissima nel panorama italiano. Ballerina, conduttrice, attrice e speaker radiofonica, porta con sé un talento poliedrico che coinvolge e entusiasma il pubblico. Un’occasione imperdibile per scoprire da vicino la versatilità di una delle protagoniste più apprezzate dello spettacolo. Uno stage tra arte e passione: Rossella Brescia ospite de la Maison della Danza

Scopri l'universo di Rossella Brescia, un'artista poliedrica e appassionata che unisce talento, energia e creatività. La sua presenza magnetica e la versatilità la rendono una protagonista indiscussa del panorama italiano. Ora, attraverso uno stage tra arte e passione, ci invita a immergerci nel suo mondo, tra danza e emozioni, in un'esperienza unica alla Maison della Danza.

Rossella Brescia balla il trend di Esibizionista di Annalisa | RDS Shorts

"In amore bisogna rischiare sempre, però forse non c'ho più l'età per farlo. Da piccola forse sì, però quando si va avanti un po' con l'età vuoi concretezza, non hai più voglia di perdere tempo, cioè piuttosto sto da sola". - Rossella Brescia - facebook.com facebook

Occhi puntatati su Alex che balla insieme ad Alessia! Rossella Brescia come giudicherà questo passo a due #Amici25 x.com

